Milliardäre verdienten 2017 mehr Geld als jedes andere Jahr in der Geschichte.

Foto | Demonstranten, die als Wall-Street-Banker verkleidet sind, marschieren vor dem Goldman Sachs’ Büro zu einer Kundgebung, die eine Reform der Wall Street fordert. M. Spencer Grün | AP

In einem Jahr, in dem so viele Menschen auf der Welt in tiefer Armut, den massiven Auswirkungen der Sparmaßnahmen und extremen Witterungsbedingungen konfrontiert waren, hat eine Klasse von Menschen 2017 mehr Geld gesammelt als jedes andere Jahr in der Geschichte: die Milliardäre der Welt.

Laut dem am Freitag veröffentlichten fünften jährlichen Milliardärsbericht der Schweizer Bank UBS erhöhten Milliardäre weltweit ihr Vermögen im vergangenen Jahr um 1,4 Billionen Dollar – erstaunliche 20 Prozent – und brachten ihr Vermögen auf 8,9 Billionen Dollar.

“In den letzten 30 Jahren wurde viel mehr Vermögen geschaffen als im goldenen Zeitalter”, heißt es im UBS-Bericht. “Diese Zeit brachte Generationen von Familien hervor, die in den USA und Europa über 100 Jahre lang Wirtschaft, Bankwesen, Politik, Philanthropie und Kunst beeinflussten.”

Die UBS schätzt, dass die Welt heute insgesamt 2 158 Milliardäre hat, von denen im vergangenen Jahr 179 Milliarden geschaffen wurden. Allein in den Vereinigten Staaten leben 585 Milliardäre – die meisten der Welt – gegenüber 563 im Jahr 2017.

In der Zwischenzeit, so ein Bericht des UN-Sonderberichterstatters für extreme Armut und Menschenrechte Philip Alston vom Juni, leben 18,5 Millionen Amerikaner in extremer Armut und “5,3 Millionen leben unter Bedingungen der Dritten Welt also in absoluter Armut”.

Ein bedeutender Prozentsatz der “neu geschaffenen” Milliardäre sind überwiegend Männer. Laut UBS haben 40 der 179 im vergangenen Jahr neu geschaffenen Milliardäre ihr Vermögen geerbt – ein Trend, der in den letzten Jahrzehnten zu einer Explosion der Vermögensunterschiede geführt hat.

Laut UBS wird sich dieser Trend in den nächsten 20 Jahren weiter beschleunigen, da es derzeit 701 Milliardäre gibt die über 70 Jahre alt sind.

“Eine grosse Verschiebung des Vermögens hat begonnen. In den letzten fünf Jahren (2012-2017) ist die Summe, die von verstorbenen Milliardären an die Begünstigten weitergegeben wurde, jedes Jahr um durchschnittlich 17 Prozent gestiegen”, so der UBS-Bericht abschließend. “In den nächsten zwei Jahrzehnten erwarten wir einen Vermögensverschiebung von 3,4 Billionen Dollar weltweit – das sind fast 40 Prozent des derzeitigen gesamten Milliardenvermögens.”