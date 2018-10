MAGA-Bomber ist ein unwichtiger Spinner und vielleicht Ziel einer Sting Operation

Der verhaftete 56-jährige Cesar Sayoc soll der MAGA-Bomber sein: Er ist mehrfach vorbestraft, es gibt Hinweise auf psychische Probleme und er habe eine fanatische Obsession im Bezug auf Präsident Trump entwickelt. Laut einem ehemaligen Arbeitgeber sei er pauschal neben Linken auch wütend gewesen auf Schwule, Schwarze und Juden. Er bekannte sich, ein “White Supremacist” zu sein. Er machte gegenüber verschiedenen Leuten überhebliche, grandiose Behauptungen über sich selbst, seine berufliche Vergangenheit und Bildung. Lange Zeit arbeitete er als Stripper, nahm Steroide für sein Bodybuilding und posierte in Anzügen in Strip Clubs.

Die von ihm verschickten Bomben waren sehr amateurhaft und höchstwahrscheinlich nicht zündfähig. In der militanten rechten Szene gibt es seit Jahrzehnten Anleitungen für die Herstellung von Sprengstoff, die Beschaffung von benötigten Säuren und den Bau von Zündmechanismen. Sayoc jedoch füllte Pyro-Pulver in PVC-Rohre und klebte einen Batteriewecker daran. Echte Terroristen versuchten es in der Vergangenheit mit…….