Khashoggi gegen 50.000 jemenitische Kinder

Von Peter König

Das Europäische Parlament hat gestern (25. Oktober) ein sofortiges Embargo für den Verkauf von Waffen an Saudi-Arabien beantragt und damit das Königreich Saudi-Arabien sanktioniert, das sich den Vereinigten Staaten und Israel als Hauptverursacher von Verbrechen im gesamten Nahen Osten und in der ganzen Welt anschließt. Frankreich hat noch gesagt, dass es nur dann Sanktionen verhängen wird, wenn nachgewiesen wird, dass Riyadh tatsächlich an der Ermordung des umstrittenen saudischen Journalisten beteiligt war. Frau Merkel hat vor wenigen Tagen gesagt, dass Deutschland die Saudis nicht mehr mit Waffen versorgen würde – als Folge des abscheulichen Verbrechens an Jamal Khashoggi.

Zweifellos war es ein schrecklicher Mord, der im saudischen Konsulat in Istanbul stattfand, wobei der Körper von Jamal Khashoggi möglicherweise in Stücke gesägt und nach neuesten Berichten im Hinterhof des Konsulats begraben wurde. Und was jetzt zugegeben wird, Hinrichtung auf Befehl von Riyadh. Um den Schlag abzumildern, möchten einige europäische Länder aus geschäftlichen Gründen argumentieren, dass es sich möglicherweise nicht um ein vorsätzliches Attentat, sondern um einen tödlichen “Unfall” gehandelt hat, der natürlich die Räumlichkeiten verändern und die Strafe verringern würde – und der Waffenverkauf könnte weitergehen. Es ist sowieso alles geschäftlich.

Europa hat keine Moral, keine Ethik. Europa, vertreten durch Brüssel, und in Brüssel durch die nicht gewählte Europäische Kommission (EK), ist für alle praktischen Zwecke ein bloßes Nest von Würmern, oder übersetzt, ein Nest von Wirtschaftskriminellen, Politikern, Geschäftsleuten und weitgehend einer fast 500 Millionen Menschen umfassenden Gehirnwäsche. Es gibt einige Ausnahmen innerhalb der Bevölkerung und glücklicherweise wächst ihr Pool an “Erwachten”.

Sogar die Schweiz, ein neutrales Land gemäß ihrer Verfassung, kein Mitglied der EU, sondern ein überzeugter Anhänger der (Nicht-)Europäischen Union durch mehr als 110 bi- und multilaterale Verträge, so wurde gestern bekannt, unterstützt in Saudi-Arabien die Umwandlung des in der Schweiz gebauten (zivilen) Pilatus-Hubschraubers in eine wilde Kriegsmaschine. Pilatus hatte schon immer diesen Ruf der umstrittenen Konvertierbarkeit und war deshalb vor allem in der Schweiz bekannt – aber heute überschreiten sie die Grenze des Erträglichen, indem sie den kriminellen und kriegerischen Saudis halfen, in ihrem Land, eine Flugkriegsmaschine einzubauen – völlig gegen das Schweizer Recht und die Schweizer Verfassung, aber vom Bund voll toleriert.

Zurück zum eigentlichen Thema: Es bedurfte der………