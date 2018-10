Jede Menge Sprengstoff

Bestimmte Ereignisse prägen sich oft erst mit Verzögerung ein. So zuletzt auch die Pressekonferenz von EZB-Präsident Mario Draghi am vergangenen Donnerstag – scheinbar Routine, in Wahrheit Sprengstoff für den ganzen Euroraum. Denn erstens betonte Draghi im Zusammenhang mit dem Schuldenplan der italienischen Regierung gleich mehrfach, die Finanzierung von Staatsschulden gehöre nicht zu den Aufgaben der EZB.

Zweitens hob er hervor, die EZB werde im Schuldenstreit zwischen Italien und der EU nicht die Vermittlerrolle übernehmen. Drittens wich er fast jeder brisanten Frage mit dem Satz aus, dass der EZB-Rat über das betreffende Thema nicht gesprochen habe. Und viertens wurde er nicht einmal konkret, als er auf den zum Jahresende zwar geplanten, aber noch nicht endgültig entschiedenen Schluss mit den Anleihekäufen durch die EZB angesprochen wurde.

Das Ganze nur als Passivität oder Hinhaltetaktik zu bezeichnen, wird nicht den Tatsachen gerecht. Denn der Sprengstoff entsteht aus Fakten: Falls die Anleihekäufe wie geplant zum Jahresende auslaufen, würde die EZB auf Anleihen im Wert von 2,6 Billionen Euro sitzen bleiben. Sobald eine Anleihe ausläuft, wird sie durch eine andere ersetzt. Hier vom Ende des Kaufprogramms zu sprechen, ist also irreführend.

Draghi will die weitere Entwicklung der Konjunktur abwarten, bevor er zur Tat schreitet. Dabei hat die EU der Regierung……