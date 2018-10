Deep State – Rohrbomben und Amoklauf als verzweifelter Versuch dem Militärtribunal zu entkommen?!

Die Demokraten reihen einen Akt der Verzweiflung an den anderen. Neulich zogen sie Brett Kavanaugh, den konservativen Richter des obersten Gerichtshofs, in den Dreck, als ihn Präsident Trump für das höchste Amt vorschlug. Dazu benutzten sie Christine Ford, die er vor 30 Jahren, als beide noch minderjährig waren, sexuell genötigt haben soll. Das Hearing entwickelte sich zu einer peinlichen Lachnummer und Kavanaugh wurde gewählt. Mit solchen Aktionen verlieren die Demokraten immer mehr Wähler, denn viele Linke dürften erkannt haben, dass die arme Christine Ford den Demokraten sowas von egal war. Nun soll Cesar Altieri Sayoc, ein angeblicher Trump-Fanatiker mindestens 13 Sprengsätze, an prominente Kritiker des US-Präsidenten verschickt zu haben. Während die Bilderberger Medien immer noch einen auf Panik machen und wie….

