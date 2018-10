Amerika foltert weiter: Guantanamo soll noch mindestens weitere 25 Jahre betrieben werden

US-Präsident Trump will das amerikanische Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba weiter nutzen. Das berüchtigte Foltergefängnis soll noch mindestens 25 Jahre betrieben werden, wie nun der zuständige Admiral bekannt gab. Trump-Vorgänger Obama ist an der Schließung bereits gescheitert. Der pro-zionistische Trump hatte schon in seinem Wahlkampf keinen Hehl daraus gemacht, das Lager weiter betreiben zu wollen. Mehr…….



Ähnliche Beiträge