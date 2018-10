Seit der NATO-Bombardierung von Jugoslawien: USA schließen größten Munitionstransport nach Europa ab

Hat es etwas Großes mit erhöhten Spannungen entweder mit Russland, dem Iran oder Syrien zu tun?

Bild: US Air Forces in Europe-Air Forces Africa

Es scheint, dass das US-Militär eine Art “Machtdemonstration” propagiert, aber nicht gerade auf die herkömmliche Art und Weise mit dem Einsatz von Panzer, Schiffe und Flugzeuge.

Stattdessen hat die offizielle Website der US-Luftwaffe, af.mil, Ende dieser Woche der Welt mitgeteilt, dass die Air Base Ramstein in Deutschland die größte Lieferung von Munition seit 20 Jahren erhalten hat.

Die 86. Munitionsstaffel auf der Ramstein Air Base, erhielt ihre größte Munitionsladung der jüngeren Geschichte. Im Oktober rollten rund 100 Container mit verschiedenen Munitionsmaterialien in Ramstein ein.

Master Sgt. David Head, 86th MUNS Munitions Operations Section Chief, stellte fest, dass eine Lieferung dieser Größenordnung seit Ende des 20. Jahrhunderts nicht mehr stattgefunden hat.

Dies, so die Pressemitteilung, soll dem Verteidigungsministerium (DoD) die “Fähigkeit geben, schnell auf Bedrohungen durch aggressive Akteure zu reagieren“.

U.S. Air Force photo by Senior Airman Joshua Magbanua)

Diese Lieferung kommt inmitten einer gefährlich verstärkten Rhetorik, sowohl des Weißen Hauses als auch der NATO, die drohen, sich aus dem Vertrag über die mittelgroßen Nuklearkräfte (INF) zurückzuziehen, von dem Russland sagt, dass sie sich weigern wird, diese neu zu verhandeln. Der Aufbau einer Verordnung im Herzen Europas erfolgt auch nach monatelangen Hin und Her Drohungen zwischen Washington und dem Iran, der versucht, ein aggressives US-Sanktionssystem zu umgehen.

Ein Sprecher der Luftwaffe sagte über die ungewöhnliche Größe des Munitionstransfers: “Dies ist die größte Lieferung ihrer Art seit der Operation Allied Force, die 1999 stattfand”, so af.mil.

Der Sprecher, Master Sergeant David Head, verwies auf die 78-tägige NATO-Operation über Jugoslawien zur Bombardierung serbischer Militärpositionen und Städte wie Belgrad. “Die Munition, die wir erhalten haben, wird für zukünftige Übungsoperationen und die sich entwickelnde Präsenz des U.S. European Command verwendet werden”, fügte er hinzu.

Interessanterweise wurde in der Pressemitteilung sogar von einer möglichen Belieferung von Basen in Afrika gesprochen, in denen US AFRICOM schnell und stetig expandiert, so ein anderer Beamter: “Wir sind ein wichtiger Luftbrückenknotenpunkt für die U.S. Air Forces in Europe-Air Forces Africa, also ist es unsere Hauptaufgabe, Munition zu beschaffen, und diese fristgerecht zu liefern.“

Internationale Waffenbeobachter und auch Berichte haben schon oft über den Aufbau von Streitkräften und militärischer Ausrüstung der USA und der NATO seit der russischen Annexion der Krim im Jahr 2014 berichtet.

Tausende von NATO-Truppen und schweren Waffen wurden seither in die baltischen Staaten, nach Polen und Südosteuropa entsandt, auch mit groß angelegten und regelmäßigen Übungen. Washington und NATO-Beamte haben als Grund für die Konzentration der Kräfte “aggressives Verhalten” aus Moskau genannt.

Am vergangenen Montag hat Präsident Trump den Einsatz in Bezug auf die eskalierende Rhetorik mit Moskau deutlich erhöht, als er über den INF-Vertrag sagte, dass “Russland sich nicht an das Abkommen gehalten hat”, und warnte, dass die Vereinigten Staaten beabsichtigen, ihr Atomarsenal auszubauen, bis “die Menschen zur Besinnung kommen”.

Der INF-Vertrag wird voraussichtlich ganz oben auf der Tagesordnung stehen, wenn sich die Präsidenten Wladimir Putin und Donald Trump am 11. November in Paris am Rande von Gedenkveranstaltungen zum 100. Jahrestag des Endes des Ersten Weltkriegs treffen werden.

Bis dahin erwarten wir, dass sich der Aufbau sowohl in Bezug auf die Rhetorik als auch auf den möglichen Waffentransfer nach Europa fortsetzt.