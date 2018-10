Erhöhung der Präsenz von US-Truppen in Syrien

In den letzten Wochen haben die Vereinigten Staaten ihre Militärpräsenz insbesondere in den kurdischen Gebieten durch den Ausbau ihrer Einrichtungen, Ausrüstung und militärischen Truppen in Ostsyrien erweitert.

Am Samstag kamen 50 neue Militärfahrzeuge der US-geführten internationalen Koalition in Ostsyrien an. Es handelt es sich um gepanzerte Hammer-Fahrzeuge, die auf einem kürzlich in der Nähe der Siedlung Hejin im Osten von Deir al-Zur in Syrien errichteten Militärstützpunkt der internationalen Anti-IS-Militärbasis stationiert wurden.

Die Vereinigten Staaten besaßen bereits 19 Stützpunkte im östlichen Teil Syriens, die mit der neuen Basis nun um einen weiteren zugenommen haben. Vor 20 Tagen kamen auch neue Streitkräfte und US-Marinen in……