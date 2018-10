Tatsache ist, dass die Schweinepest, die China und mehrere europäische Länder betrifft, die gleiche ist, die 2007 in Georgien begann. Es ist auch eine Tatsache, dass der Finger auf Georgien als ursprüngliche Quelle der AFS-Belastung, also der afrikanischen Schweinepest, gerichtet wird und nun in China verheerende Auswirkungen hat.

Russische Beamte sagen, dass die neuen Dokumente, die sie jetzt besitzen, es uns erlauben, einen neuen Blick auf die Ausbrüche der afrikanischen Schweinepest (ASF) in Südrussland in den Jahren 2007-2018 zu werfen, die sich “vom Territorium Georgiens bis in die Russische Föderation, europäische Nationen und China ausbreiteten”. Der Infektionsstamm in den Proben, die von Tieren gesammelt wurden, die durch die Krankheit in diesen Nationen getötet wurden, war identisch mit dem Georgia-2007-Stamm.” Mehr……..