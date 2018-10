Bereitet euch vor: Es sind 271 neue Impfstoffe in der Pipeline von Big Pharma

In welche Körper werden sie gespritzt?



“Kein Impfstoffhersteller haftet….für Schäden, die durch eine Impfstoff bedingte Verletzung oder Tod entstehen.” – Präsident Reagan unterzeichnete 1986 das National Childhood Vaccine Injury Act (NCVIA), das die Pharmaunternehmen von jeglicher medizinisch-rechtlichen Haftung entbindet, wenn Kinder sterben, chronisch an durch Impfstoffe induzierten Autoimmunerkrankungen erkranken oder anderweitig von Impfstoffverletzungen betroffen sind. Dieses Gesetz hat direkt zu einer erwarteten rücksichtslosen Entwicklung von zahlreichen neuen und überteuerten Impfstoffen geführt, die inzwischen auf über 250 Stück angewachsen sind. Die Frage, die den Praktizierenden von Big-Pharma nun gestellt werden muss: Wie werden die CDC, die AMA, die AAFP und die American Academy of Pediatrics weitere potenziell neurotoxische Impfstoffe in den aktuellen Zeitplan für die Überimpfung von Babys aufnehmen?

phrma.org (The Pharmaceutical Research and Manufacturers of America), der Branchenverband der Pharmaindustrie und einer der stärksten Lobbying-Gruppen, sagt:

Heute befinden sich weltweit mehr als 7.000 Medikamente in der Entwicklung, die alle das Potenzial haben, Patienten in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt zu helfen. Laut einer anderen Datenquelle befinden sich heute allein in den USA 3.400 Medikamente in der Entwicklung, ein Anstieg von 40 Prozent seit 2005. (Quelle.)

Big-Pharma weiter:

Die 271 Impfstoffe, die sich heute in der Entwicklung befinden, decken ein breites Spektrum von Krankheiten ab und setzen spannende neue wissenschaftliche Strategien und Technologien ein. Diese potenziellen Impfstoffe – alle in klinischen Studien am Menschen oder von der Food and Drug Administration (FDA) geprüft – umfassen 137 für Infektionskrankheiten, 99 für Krebs, 15 für Allergien und 10 für neurologische Erkrankungen. (Quelle.)

Wann immer die FDA signalisiert, dass sie bereit ist, die Marktzulassung für einen neuen Impfstoff oder ein neues Medikament zu erteilen, ist der erste Schritt für die Marketingabteilung des Pharmaunternehmens die Förderung einer “lehrreichen und aufschlussreichen” Werbekampagne, die den Eltern (und ihren Kinderärzten) Angst vor den schrecklichen Krankheiten (wenn auch bisher unbekannt, gutartig oder selten) machen soll, die selbst wir Ärzte bis vor kurzem noch nicht als signifikant erkannt hatten. Die meisten von uns Ärzten haben sich der Angstmache angeschlossen, die unsere Praktiken geschäftiger macht, während sie auch Milliarden von Dollar an Gewinnen für einen unwürdigen CEO oder Wall Street Investmentbanker, Hedge-Fonds-Manager oder Investmentfondsinvestor einbringt – alles auf Kosten von Amerikas kostbaren und gefährdeten Kindern, die ein hohes Risiko haben, beim Erwachsen werden krankheiten zu bekommen.

Über Fernsehwerbung oder Artikel in medizinischen Fachzeitschriften werden die Medikamentenvertreter versuchen, uns über einen neuen, unbezahlbaren Impfstoff aufzuklären und zu überzeugen, das der Säuglinge bei ihrer nächsten gut gemeinten (vielleicht bald chronisch kranken) Untersuchung diesen erhalten werden.

Viele staatliche Gesetzgeber erwägen, während sie das hier lesen, das bisher geltende elterliche Recht, Impfungen auf der Grundlage religiöser oder philosophischer Überzeugungen abzulehnen, zu kriminalisieren (oder haben bereits Gesetze erlassen). Das geschieht im Augenblick in Wisconsins, Minnesota und Kaliforniens von der Demokratischen Partei dominierter Legislative – wo es bereits von Demokraten Jerry Brown ins Gesetz aufgenommen wurde.

Diese schlecht informierten – und schwer bestochenen Politiker – wissen nicht, dass ihre legislativen Bemühungen die ahnungslosen Patienten blind zwingen werden, sich jedem neuen Impfstoff zu unterziehen, der erfolgreich aus der Pipeline kommt.

Eltern sollten sich darüber im Klaren sein, dass Ihre Kinder möglicherweise gezwungen sind, ungeprüfte und daher nicht anerkannte langfristige neurologische, autoimmune und chronische Nebenwirkungen zu erleiden. Eltern müssen sich bewusst sein, dass es ihnen als schützende Eltern verboten ist, den schuldigen Arzneimittelhersteller (oder den Arzt, der sie verabreicht hat) auf angemessene Schäden zu verklagen, wenn ihr Kind stirbt, krank wird oder durch Impfstoffe chronisch krank wird.

Eltern und Großeltern von Kindern müssen sich darüber im Klaren sein, dass viele dieser neuen Impfstoffe Verunreinigungen enthalten werden (wie z.B. nicht filtrierbare Viruspartikel, Bakterienpartikel, Affennierenzellfragmente, menschliche fetale Zellen, Squalen (in Anthrax und einigen experimentellen Schweinegrippeimpfstoffen), Erdnussöl (eine wahrscheinliche Ursache für die Epidemie von Erdnussallergien), Formaldehyd (und sogar fremde DNA-Fragmente) sowie bekannte neurotoxische Zusätze wie Formaldehyd und Aluminium (und vielleicht sogar Quecksilber), alle sind bekannte genetische Toxine und bekannte Ursachen von (manchmal subtilen und manchmal nicht so subtilen – aber immer vermeidbaren) Hirnschäden, Impfstoff-induzierter Epilepsie, Autoimmunerkrankungen, die sogenannten, aber fälschlicherweise als “Shaken-Baby-Syndrom” (heute zunehmend als impfstoffinduzierte Enzephalitis bezeichnet), SIDS (plötzlicher Säuglingstod), Demenz, Autismus-Spektrumstörungen, mitochondriale Toxizität, Schädigung der Mikroglia- und Astrogliazellen des Gehirns (Immunsystem des Gehirns), etc. bezeichnet.

