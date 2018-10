Apple-CEO Tim Cook: Nach der Keynote ist vor der Keynote Foto: © Apple

Großer Auftritt in Brüssel: Apple-Chef Tim Cook hat vor dem Europaparlament in Brüssel mit den Social Media-Giganten Facebook und Google für ihren Umgang mit Nutzerdaten abgerechnet, ohne sie beim Namen zu nennen. “Die Mengen an persönlichen Daten dienen nur dazu, die Unternehmen, die sie sammeln, zu bereichern. Es ist Überwachung”, erklärte Cook. “Unsere Daten werden mit militärischer Effizienz gegen uns gerichtet”, spitzte der CEO des wertvollsten Konzerns der Welt seine Kritik zu.