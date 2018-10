Internet der Dinge: Vernetzt und hängen gelasse

Verfluchte Technik, nie tut sie, was man will. Dieses Problem wird sich nur verschärfen, während ein Ding nach dem anderen mit dem Internet verbunden wird. In ihrer Kurzgeschichte zeichnet die Autorin und IT-Journalistin Barbara Wimmer nach, wie ein ganz normaler Scheißtag in nicht allzu weiter Entfernung aussehen könnte – wenn sich die Dinge in unserer Umgebung gegen uns verschwören.

Zu Fuß in den 26. Stock? Kann passieren, wenn der Aufzug gerade ein Update herunter lädt. Gemeinfrei-ähnlich freigegeben durch unsplash.com Matthew Henry

Beim Internet der Dinge liegen Wirklichkeit und Utopie nah beieinander: Die ersten vernetzten Kühlschränke, die Spam-Mails verschickt haben, gab es im Jahr 2014. Vernetzte Autos, deren Bremsen am selben System hingen wie das Autoradio, wurden 2015 geknackt und aus der Ferne manipuliert. 2018 brauchte ein Krankenhaus-PC gerade dann ein Update, während ein Patient eine Narkose verabreicht bekam. Diese Geschichten hätten auch Science-Fiction-Autor*innen nicht besser hingekommen. Zwölf Autorinnen und Autoren haben es trotzdem gewagt und beschäftigen sich in „Smart Lies, alles smart?“ mit den kleineren und größeren Problemen, die Vernetzung so mit sich bringt. Dieser Geschichte aus dem Sammelband stammt von Barbara Wimmer, Herausgeberin des Bandes und IT-Journalistin. Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung der Autorin und des Verlages.



Was für ein Scheiß-Tag. Es war schon schlimm genug, dass Marianne in der Früh keinen Kaffee gehabt hatte, bevor sie mit der Metro in die Arbeit gefahren war. Die Kaffeemaschine hatte……