Die Vereinigten Staaten von Amerika – Ein Land implodiert in Zeitlupe

Der US-amerikanische Bürgerkrieg ist 153 Jahre her. Doch die Ereignisse der letzten Tage sind alarmierend. Die Radikalisierung der politischen Lager nach Trumps Wahlsieg droht dem “Land of the Free” den Garaus zu machen. Und das ganz ohne russische “Beihilfe”.

Würde Shakespeare noch leben, er hätte vermutlich seine helle Freude am augenblicklichen Geschehen in den USA. Die selbsterklärte “Führungsnation der westlichen Welt” liefert zurzeit bestes Material für ein tiefschwarzes Drama. Da gibt es einen “bösen König”, der als unrechtmäßig angesehen wird, einen intriganter “Hofstaat”, der keine Gelegenheit auslässt, dem “Herrscher” in den Rücken zu fallen, und ein gespaltenes Volk, dass sich immer häufiger gegenseitig an die ……