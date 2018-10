Das Mega-Kriegsspiel “Trident Juncture 2018”

Das Kriegsspiel „Trident Juncture 2018” ist nicht einfach nur eine militärische Übung, sondern zielt darauf ab, das Ideal der Neutralität zu beseitigen und die nordischen Länder in den US-Kreuzzug gegen Russland zu führen. Die teilnehmenden Staaten glauben entweder oder werden an die imaginäre Gefahr der „russischen Gefahr” glauben.

US-Marines starteten von ‘Kipprotors‘ und Hubschraubern des amphibischen Angriffsschiffes „Iwo Jima” und „sicherten“ den Flughafen Keflavik in Island, wo das Flugzeug Poseidon P-8A von Sigonella angekommen war, um an der Jagd auf feindliche U-Boote teilzunehmen. Damit begann am 17. Oktober die NATO-Übung Trident Juncture 2018, deren Hauptphase vom 25. Oktober bis 7. November in Mittel- und Ostnorwegen in den an den Nordatlantik angrenzenden Gebieten (bis Island) und der Ostsee (einschließlich des Luftraums von Schweden und Finnland) stattfinden wird.

Teilnehmen werden die Streitkräfte der 29 NATO-Mitgliedstaaten sowie die ihrer beiden Partner Schweden und Finnland. Gesamteinsatz etwa 50.000 Mann, 65 Großschiffe, 250 Flugzeuge, 10.000 Panzer und andere Militärfahrzeuge. Wenn sie aneinandergereiht wären, eine Einheit hinter der anderen, würden sie eine Kolonne von 92 Kilometer Länge bilden. Der Kommandant der Übung, einer der größten der letzten Jahre, ist Admiral James Foggo. Wie seine Vorgänger ist er der Kommandant des Allied Joint Force Command (JFC), dessen Hauptquartier sich im Lago Patria (Neapel) befindet, der US Naval Forces in Europa und der US Naval Forces for….