Tommy Robinson bremst Konservative aus

Auf unseren Report über die Abzocke von Robinson und der PR-Firma entgegneten manche Konservative mit dem Argument, dass er ja wenigstens Leute auf die Straße bringen und Aufmerksamkeit generieren würde.

Zwar darf man nicht naiv und schüchtern sein in der politischen Sphäre, wo jede Seite mit schmutzigen Tricks arbeitet, aber dennoch ist dieses Argument nicht haltbar. Robinson bremst Konservative aus.

Seine Vergangenheit ist eindeutig und wird ihm ewig anhängen: Die Führungsleute seiner früheren Gruppe English Defence League (EDL) waren vorher in deutlich faschistischen Gruppen. Dann gab es 2011 Verhaftungen von Mitgliedern, weil sie Moscheen mit Bomben angreifen wollten und es gibt noch eine Querverbindung zum norwegischen Terroristen Anders Breivik. Man muss damit rechnen, dass die EDL voller V-Personen und Agenten war. Mit dem ganzen Hintergrund spricht Robinson nur einem Bruchteil der Gesellschaft an, während er gleichzeitig die meisten Leute in der Gesellschaft massiv abstößt und den Linken Auftrieb verschafft. Mit einer stark geteilten, polarisierten Bevölkerung bekommen die Konservativen ihre Ziele nicht erreicht.