Sprengstoffpakete in der heißen Wahlkampfphase an Demokraten und CNN

Die New Yorker Polizei demonstriert kampfbereite Wachsamkeit. Bild: NYPD

Trump versucht sich zu distanzieren, Demokraten machen ihn für Gewalt verantwortlich, Rechte sehen False-Flag-Anschlagsversuche

Kurz vor den Midterm-Wahlen, bei denen die weitere Politik der USA auf dem Spiel steht, da die Demokraten vielleicht die Mehrheit des Repräsentantenhauses und womöglich auch im Senat erobern könnten, wurden Pakete mit Sprengstoff an die Adressen der Obamas und Clintons geschickt, auch an den Obama-Justizminister Eric H. Holder und an die demokratische Abgeordnete Maxine Waters wurden Pakete gerichtet.

Auf dem an Holder adressierten Paket wurde die demokratische Abgeordnete und frühere Vorsitzende des Democratic National Committee Debbie Wasserman Schultz als Absender genannt. Weil die Adresse von Holder falsch war, wurde es an deren Büro in Florida geschickt. Fehlalarm gab es beim demokratischen Gouverneur von New York, Andrew M. Cuomo. Überdies war bereits am Montag ein ähnliches Paket an George Soros, dem auserkorenen Feind der Rechten und Anti……