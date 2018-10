Sie haben seinen Vater ermorden und die Leiche schänden lassen. Sie haben die Vertuschung vorbereitet, haben über die Mörder gelogen und jetzt zwingen sie ihn auch noch, die Beileidsbekundungen der Verantwortlichen um Kronprinzen Bin Salman entgegenzunehmen, um händeschüttelnde Aufnahmen für die Öffentlichkeit zu fabrizieren.

Der Gesichtsausdruck des Sohnes Khasoggis auf dem Bild – Gefangener im eigenen Land – spricht Bände.

Und Regierungssprecher Seibert ?

Hat nur folgendes zu sagen:

„Wir haben auch nicht erst seit Gestern mit der saudischen Regierung grundsätzliche Meinungsunterschiede über Fragen von Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten. Wir sind entschieden Gegner der Todesstrafe. Genau so haben wir viele Male darüber gesprochen, dass Saudi-Arabien in der Region ein notwendiger Partner ist. Und es ist nicht nur hier der Fall, dass wir Partner und Gesprächspartner haben, die in Menschenrechtsfragen nicht auf einer Linie mit uns sind.“

Na dann … ich möchte nicht wissen, wie ich angeschaut und behandelt werden würde, wenn ich mit Mördern und Vergewaltigern befreundet wäre und es als wichtig für meine Absicherung und andere Interessen verkaufen würde.

Wonach bestimmt sich dann, welches Land „Demokratie“ braucht ? In welchem Land, die „Opposition“ „richtig“ oder „falsch“ einzuschätzen ist ? Wonach bestimmt sich, welches Volk Menschenrechte verdient ?

Die Welt erfährt wieder einmal, dass eigentlich grundlegende Dinge von unter anderem unserer Politik beliebig nach Interessen ausgelegt werden. Und das macht die Politik der heutigen Zeit so verdammt unglaubwürdig.

Und nein: Khasoggi ist beileibe kein guter Mann gewesen. Gehört der radikalen Muslimbruderschaft an und war selbst Teil dieses brutalen Regimes. Doch über diesen Fall darf man nicht schweigen. So etwas hat niemand verdient. Und dieser Fall ist außerdem perfekt, um die westliche Politik zur Schau zu stellen.

Via Manaf Hassan