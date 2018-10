Scarlett Johansson lehnt Film ab weil er Finanziert wird von Mohammed bin Salman

Scarlett Johansson hat Berichten zufolge eine Filmrolle abgelehnt als sie heraus fand das dieser von Saudi-Kronprinz Mohammed Bin Salman finanziert wird. Die Rolle die sie Spielen sollte wäre die ausgezeichnete Fotojournalisten Lynsey Addario in einem Film von von Ridley Scott .

© AFP 2018 / VALERIE MACON

Johansson hatte ursprünglich zugestimmt, die Rolle zu spielen, aber als sie herausfand, dass Bin Salman, bekannt als MBS, zu den Geldgebern gehörte, lehnte die Schauspielerin ab.

Johanssons Haltung gegen die MBS könnte eine Reihe anderer Hollywood-Schauspielern in Verruf bringen. Der Kronprinz hat starke Ambitionen, im Rahmen seiner Charme-Offensive ein wichtiger Akteur in Hollywood zu werden. Im April reiste er nach Hollywood, um sich mit Studioleitern und Stars wie Dwayne Johnson und Oprah Winfrey zu einem privaten intimen Abendessen im Staat Murdock zu treffen.

Ein aufschlussreicher Instagram-Post von Johnson, auch bekannt als The Rock, schien nahezulegen, dass dem Kronprinzen im Laufe des Abends Alkohol serviert worden war. Der Schauspieler scherzte, dass er “sicher sein würde, seinen besten Tequila mitzubringen, um ihn mit seiner[sic] Königlichen Hoheit und Familie zu teilen” auf einer Reise nach Saudi-Arabien.

Während Johanssons Haltung gegen die MBS ihr viel Lob einbringen dürfte, ist sie zuvor wegen ihrer Unterstützung von Menschenrechtsverletzern im Nahen Osten in die Kritik geraten. Vor vier Jahren kündigte sie an, dass sie ihre Rolle als Botschafterin für Oxfam, eine internationale Organisation zur Armutsbekämpfung, aufgeben würde, nachdem sie auf der Förderung eines israelischen Unternehmens bestanden hatte, das in der illegalen Westjordanland-Siedlung Ma’ale Adumim tätig ist.