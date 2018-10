Rüstungswahnsinn: Nationen wollen Hyperschallwaffen entwickeln

Es gibt ein großes und eindeutiges Zeichen dafür, dass die Vereinigten Staaten versuchen, die Welt wieder in ein Wettrüsten zu stürzen. John Bolton war in Moskau, um die Absicht der Vereinigten Staaten zu erörtern, sich aus dem Vertrag über nukleare Zwischenkapazitäten zurückzuziehen.

Bild: Mike Cassidy/U.S. Air Force

Das Ende des 31-jährigen Vertrages bedeutet, dass die Weltmächte möglicherweise zu einem Wettrüsten zurückkehren werden. Aber es gibt einige, die glauben, dass das Wettrüsten bereits bevorsteht. Laut NPR haben die USA, China und Russland im vergangenen Jahr alle ihre Anstrengungen intensiviert, um eine neue Art von Raketen zu entwickeln; eine Waffe, die schneller und weiter fliegen kann als fast alles, was es gibt. Diese Art von Rakete ist als hypersonische Waffe bekannt.

Diese Art von Waffen hätte die Fähigkeit, mit der fünffachen Schallgeschwindigkeit oder noch schneller ihr Ziel zu erreichen. Sie können ein Ziel angreifen, während sie der Raketenabwehr ausweichen und fast überall ohne Vorwarnung tief im feindlichen Gebiet eindringen können.

Im März kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, dass seine Nation eine Hyperschallwaffe namens Kinzhal, das russische Wort für “Dolch”, erfolgreich getestet habe. Das folgende Video zeigt den russischen “Dolch”, der eine der derzeit entwickelten Hyperschallwaffen ist. Klick Bild.



Aber auch die Chinesen hinken in diesem neuen Wettrüsten nicht hinterher. Im August sagte China, dass es die ersten erfolgreichen Tests eines hypersonischen Prototyps namens Starry Sky 2 durchgeführt habe. Er flog mehr als fünf Minuten lang und erreichte Geschwindigkeiten von über 6000 km/h so die staatlichen Medien.

Der Physiker James Acton von der Carnegie Endowment for International Peace, der sich mit hypersonischen Waffen beschäftigt hat, sagt, dass diese Entwicklungen nur der Anfang ist.

“In den nächsten Jahren werden wir wahrscheinlich viele Tests sehen”, sagt Acton.

Mike Griffin, der Unterstaatssekretär der Verteidigung des Pentagons für Forschung und Technik, sagte, dass er besorgt war, dass die USA den Anschluss und die Entwicklung der Hyperschalltechnik verlieren.

“Wir haben aber nun bahnbrechende Forschungen durchgeführt. Wir haben uns entschieden, es zu Entwickeln. Wir müssen reagieren,” Sagte Griffin bei einem Forum über Raketenabwehr auf dem Capitol Hill, nach NPR.

Und die USA reagierten, indem sie ihr Hyperschall-Waffenprogramm intensivierten. Anfang dieses Jahres vergab die Luftwaffe Aufträge im Wert von 1,4 Milliarden Dollar an Lockheed Martin, um mit der Arbeit an luftgetriebenen hyperschallartigen Waffen zu beginnen. Andere Agenturen, wie die Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), arbeiten ebenfalls an hypersonischen Waffen.

Acton sagt, dass fortschrittliche Materialien und Supercomputer die hyperschallische Entwicklung unterstützen.

“Wir sehen Russland, die Vereinigten Staaten und China, die alle hypersonische Tests durchführen”, sagt er.

“Ich wäre überrascht, wenn es in den nächsten zehn Jahren keine hypersonischen Waffen gäbe.”