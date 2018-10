Meine Mutter hatte früher einen Lieblingsausdruck: “Ich kann meinen Arsch dahin bewegen, wo du dein Gesicht nicht hinlegen kannst”. Das ist die Antwort, die einigen der Spindoktoren der Fehlinformation übermittelt werden muss, die beginnen, das Internet mit Artikeln zu überschwemmen, die sich nicht mit den Problemen befassen, die über das Lugar-Labor in Tiflis, Georgien, aufgeworfen wurden, stattdessen versuchen, die Quelle der Enthüllungen zu diskreditieren und alles auf russische Desinformation zu schieben.

Russische Nachrichten über das Labor hängen stark von “Enthüllungen” ab, die von einem exzentrischen Amerikaner stammen, der in Tiflis lebt, einem gewissen Jeffrey Silverman, der sagt, dass die USA Biowaffen verwenden werden, die in Georgien entwickelt wurden, um den Mittleren Osten zu entvölkern und sein Öl zu übernehmen. Trotz eines Mangels an offensichtlicher Expertise oder Wissen wird Silverman in den russischen Medien als echter amerikanischer Informant gehandelt. “Dieses Labor ist eine Zeitbombe“, deutete er in einem Interview mit REN TV an.

Aber lassen Sie uns über die Ablenkung hinausgehen und auf die Jagd nach der wirklich neuesten Geschichte des Lugar Labors und den jüngsten Bemühungen des US-Militärs und offizieller Sprecher gehen, sich davon zu distanzieren, indem wir behaupten, dass es sich jetzt um eine georgische Operation und nicht um ein amerikanisches Projekt in einer biologischen Grauzone handelt.

Die Quelle vieler russischer Geschichten werden eher als ein Schmarotzer oder Verschwörungstheorie betitelt anstelle eines Informanten, das dabei seine militärischen Erfahrung mit chemischen Waffen, seiner Diplomarbeit im Journalismus und der internationalen Wissenschafts- und Technologiepolitik eine Rolle spielen könnte wird einfach nicht erwähnt.



Schweinebetriebe in Russland und anderswo haben ganze Herden gekeult, um die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest zu verhindern.

EDUARD KORNIYENKO/REUTERS

Tatsache ist, dass die Schweinepest, die China und mehrere europäische Länder betrifft, die gleiche ist, die 2007 in Georgien begann. Es ist auch eine Tatsache, dass der Finger auf Georgien als ursprüngliche Quelle der AFS-Belastung, also der afrikanischen Schweinepest, gerichtet wird und nun in China verheerende Auswirkungen hat.

Russische Beamte sagen, dass die neuen Dokumente, die sie jetzt besitzen, es uns erlauben, einen neuen Blick auf die Ausbrüche der afrikanischen Schweinepest (ASF) in Südrussland in den Jahren 2007-2018 zu werfen, die sich “vom Territorium Georgiens bis in die Russische Föderation, europäische Nationen und China ausbreiteten”. Der Infektionsstamm in den Proben, die von Tieren gesammelt wurden, die durch die Krankheit in diesen Nationen getötet wurden, war identisch mit dem Georgia-2007-Stamm.”

ASF soll nicht außerhalb Afrikas existieren, wie der Name schon sagt. Die aktuelle ASF-Herausforderung außerhalb Afrikas begann 2007 in Georgien, noch bevor das Labor offiziell in betrieb war, und breitete sich von dort aus auf die Russische Föderation und Osteuropa aus, einschließlich der EU-Länder in den baltischen Staaten. In der Ukraine, Polen, Lettland, Rumänien und der Tschechischen Republik gab es mehrere ASF-Ausbrüche. Die Krankheit breitet sich sowohl in Wild- als auch in Handelsbetrieben schnell aus.

Dennoch ist China Tausende von Meilen von jedem bekannten Fall von ASF entfernt. Es kann nicht von Rindern übertragen worden sein, die keine Straßenkarte gelesen haben oder sich beiläufig mit infizierten Schweinetouristen paaren. Die Einführung von ASF in China ist ein großes Problem, und das betroffene Gebiet liegt nahe der Grenze zu Nordkorea. Wir können vermuten, dass modernere Übertragungsmethoden verwendet wurden, sogar der Einsatz von speziell ausgestatteten Drohnen...hier mehr……