Iran: Saudi-Arabien hätte Khashoggi ohne den Schutz der USA nicht ermordet

Der Iran und Saudi-Arabien sind regionale Rivalen und haben die gegnerischen Seiten in den Konflikten in Syrien und Jemen sowie verschiedene politische Gruppen im Irak und Libanon unterstützt.

Der iranische Präsident Hassan Rouhani sagte am Mittwoch, dass Saudi-Arabien den prominenten Journalisten Jamal Khashoggi ohne amerikanischen Schutz nicht ermordet hätte, so die Islamische Republik Nachrichtenagentur (IRNA).

US-Präsident Donald Trump sagte am Dienstag, dass die saudischen Behörden die “schlimmste Vertuschung aller Zeiten” bei der Ermordung von Khashoggi in der Türkei in diesem Monat inszeniert haben, da die Vereinigten Staaten geschworen haben, die Visa einiger derjenigen zu widerrufen, von denen angenommen wird, dass sie verantwortlich sind.

“Niemand würde sich das in der heutigen Welt und in einem neuen Jahrhundert vorstellen, dass wir Zeuge eines solchen organisierten Mordes werden und ein System einen so abscheulichen Mord planen würde”, sagte Rouhani laut IRNA.

“Ich glaube nicht, dass ein Land es wagen würde, ein solches Verbrechen ohne den Schutz Amerikas zu begehen.”

US-Schutz hat Saudi-Arabien erlaubt, Bombardierungen gegen Zivilisten im Krieg im Jemen durchzuführen, sagte Rouhani, entsprechend IRNA.

Rouhani forderte die türkische Regierung auch auf, eine unparteiische Untersuchung des “beispiellosen” Mordes an Khashoggi durchzuführen.