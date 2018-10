Die Sphinx von Belutschistan könnte mehr sein als nur eine natürliche Felsformation

Ist die Pakistanische Sphinx ein Relikt einer alten Hochkultur?

JP Robinson, Autor von zwei Büchern mit dem Titel “The Myth of Man”, hat die Möglichkeit in Betracht gezogen das die Felsformation in Pakistan als Überreste einer längst vergangenen alten Zivilisation ist, die sogar vor der Zeit der ägyptischen Großen Sphinx von Gizeh liegen könnte.

Die Form ist zu genau, um es als Zufall zu betrachten

Im Hingol Nationalpark, Provinz Belutschistan, gibt es viele schöne Felsformationen, die angeblich auf natürliche Weise entstanden sind, wie die Prinzessin der Hoffnung. Die statuenhafte Figur scheint eine weibliche Form zu haben. Regen und Winde aus dem nahen Meer sollen die Ursache für die im Laufe der Zeit entstandenen naturgetreuen Formen sein.

Foto: Von wetlandsofpakistan – Princess of Hope, Hingol National Park, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10489980

Robinson glaubt jedoch, dass eine Felsformation in Form einer Sphinx tatsächlich ein Relikt einer vergangenen Zivilisation ist. Die gut gearbeitete Struktur, die als Löwe von Belutschistan bezeichnet wird, hat eine starke Ähnlichkeit mit der ägyptischen Sphinx – sie scheint sogar den Kopfschmuck eines Pharaos zu tragen. Robinson glaubt, dass die Form zu genau ist, um ein Zufall zu sein. In einem Artikel schrieb er für alte Ursprünge, die er auf sein Buch “The Myth of Man” anspielt, und vor allem auf die Idee, dass es einige modernere Technologien gab die längst im Einsatz gewesen sein könnten.

Robinson weist darauf hin, dass weitere Beweise dafür gibt, dass die Struktur absichtlich so in Stein gemeißelt wurde, in dem zu sehen sind, was sie auf einem Tempel zu liegen scheint. Die felsige Formation unter der Sphinx sieht aus wie ein Tempel, der aus dem Berg ragt. Er glaubt, dass der Löwe von Belutschistan älter sein könnte als die ägyptischen Versionen und dass weitere Untersuchungen erforderlich sind, um die Wahrheit darüber aufzudecken, wer ihn geschaffen hat und zu welchem Zweck.

Video in Englisch