Die Provokation

Unzählige Male ist Syrien seit 2011 von der westlichen Militärmaschinerie — einschließlich Israels — attackiert worden. Doch jeder Versuch, Syriens Souveränität auf solche Art und Weise in Frage zu stellen, hat zu einer Reaktion seitens des Angegriffenen und seines stärksten Verbündeten Russland geführt. Nun erhält Syrien komplexe Luftabwehrsysteme einer neueren Generation, was den Preis für weitere Aggressionen in die Höhe treibt.