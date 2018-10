China lässt Satelliten entwickeln, der das Meer durchleuchten kann

Mit dem Laser des künstlichen Himmelskörpers sollen sich unter anderem U-Boote aufspüren lassen

Der South China Morning Post zufolge arbeiten seit diesem Frühjahr 20 chinesische Forschungsinstitute unter Führung des Labors für Meereswissenschaft und -technologie im ehemaligen deutschen Marinestützpunkt Tsingtau an einem staatsfinanzierten Projekt namens “Guanlan”, was übersetzt “Beobachten der großen Wellen” bedeutet.

Die daran beteiligten Forscher sollen einen Satelliten entwickeln, der dann vom Xian-Institut für Optik und Präzisionsmechanik in Shaanxi hergestellt wird, das im Juli durch sein Lasergewehr internationale Bekanntheit erlangte (vgl. Chinesisches Lasergewehr wird als nichttödlich propagiert). Auch der Gunalan-Satellit soll einen Laser beherbergen und damit das Meer in einer Tiefe von bis zu 500 Metern durchleuchten. Das wären 300 Meter mehr, als die amerikanische Defence Advanced Research Projects Agency (DARPA) bislang mit ihren an Flugzeugen angebrachten Apparaturen erreicht. Der Laserstrahl soll sich dem Bericht nach auf einen…..