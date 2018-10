Barbarisierung deutscher Politik

Politiker und Medien fordern, Deutschland müsse größere Verantwortung übernehmen in der Welt. Das heißt, es soll als Vasall des US-Imperialismus Krieg führen.

Was ein ewiges Friedensideal ist, wird niemals durch Krieg erreicht.

Wer sagt, er kämpfe für den Frieden und müsse deshalb Krieg führen –

er lügt, wenn er sich dessen auch nicht bewusst ist,

wer es auch immer sein möge!*

Rudolf Steiner

Deutschland muss, soll, will mehr größere Verantwortung übernehmen in der Welt“, „darf sich nicht heraushalten“, „muss als mächtigster Staat in der EU international mehr militärische Verantwortung übernehmen.“ Mit solchen oder ähnlichen Formulierungen versuchen Regierung, die herrschenden Einheitsparteien und ihre gleichgeschalteten medialen Propagandalautsprecher seit Jahren die Bevölkerung unaufhörlich für Aufrüstung und Kriegseinsätze im Dienste „der internationalen Gemeinschaft“ bereit zu machen. Es ist die ausgegebene Leitlinie einer Außenpolitik, die zunehmend davon ausgeht, dass mit Krieg Frieden geschaffen werden müsse.

Insbesondere seit Anfang 2014 werden in den Staatssendern und Hofblättern….