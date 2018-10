Warum Trump das amerikanische Militär nicht kontrollieren kann

“Amerika hat seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs keine Zivilregierung mehr.” Das waren die Worte, die mir als Journalist von einem Mann gesagt wurden, der nach jahrelanger intensiver russischer Sprachausbildung am Monterey Institute for International Studies im militärischen Geheimdienst gearbeitet hatte.

Für diejenigen, die es nicht wissen, war Monterey das akademische Zentrum für die Ausbildung zukünftiger Nachrichtendienstler mit einer vom US-Militär entwickelten pädagogischen Methode. Sie war nicht nur für die Bereitstellung von Übersetzern und Dolmetschern für das Militär, sondern auch für die CIA nützlich.

Die CIA war ursprünglich als Office of Strategic Services bekannt und die OSS wurde als Agentur der Joint Chiefs of Staff gegründet. Seine Funktion war es, Informationen zu sammeln und Propaganda zu erzeugen. Seit ihrer Gründung hat die CIA mit einem schwarzen Budget gearbeitet.

Ein kleiner Teil des offiziellen Haushalts stammt vom amerikanischen Steuerzahler, aber es handelt sich größtenteils um eine unabhängige Agentur, die keine Aufsicht über ihre tatsächlichen finanziellen Transaktionen hat. Es ist strengstens “tabu”. Es ist kein Zufall, dass die CIA etwa zur gleichen Zeit wie das Pentagon gegründet wurde, wo die amerikanische Militärstrategie geplant und gespielt wird. Die beiden Einheiten sind eng miteinander verbunden. Aber bevor wir untersuchen, wie diese Verbindung funktioniert, lassen Sie uns zu dem oben genannten schockierenden Zitat zurückkehren.

Laut meiner Geheimdienstquelle, einem L.G. Leighton, planten ältere Mitglieder des amerikanischen Militärs am Ende des Zweiten Weltkriegs einen Militärputsch, um den demokratisch gewählten Präsidenten aus dem Amt zu putschen und ihn durch eine permanente, vom Militär kontrollierte Regierung zu ersetzen. Die Begründung dafür war, dass die zivile Regierung aus Menschen bestand, die nicht wussten, wie die reale Welt funktioniert, und dass nur Militärs mit dem Wissen und der Erfahrung, die sie im Kampf erworben hatten, vertraut werden konnten, um die Vereinigten Staaten zu führen und zu schützen.

“Außerdem”, so argumentierten sie, “saßen die Politiker zu Hause, während wir unsere Ärsche aufs Spiel setzten und diesen Krieg gewannen”. “Wir verdienen es”. So wurde eine Verschwörung ins Spiel gebracht, die den Lauf der amerikanischen Geschichte für immer verändern würde. Es wird “Palmer House Plot” genannt, weil dort das geheime Treffen stattfand, bei dem hochrangige Militärs genau planen und organisieren sollten, wie sich der Militärputsch entwickeln würde.

Nachdem der dekorierte General Omar Bradley von diesem kühnen und gefährlichen Akt Wind bekommen hatte, wurde er von den Generalstabschefs entsandt, um “mit dieser Situation umzugehen”. Er flog nach Chicago und nahm ein Taxi direkt zum Palmer House Hotel – der ikonischen Kulisse der kühnen Handlung.

Als er im Hotel ankam, ging er direkt in den Raum, in dem die Plotter versammelt waren, und brach durch die Tür und schrie: “Was zum Teufel glaubst du, was du da tust?!”. Die Verschwörer antworteten direkt: “Wir werden die Kontrolle über die Regierung übernehmen, Sir”. Auf die Antwort von General Bradley: “Ihr Idioten…. wir kontrollieren bereits die Regierung. “

Wenn diese Geschichte wahr ist – und ich habe keinen Zweifel, dass meine Quelle zu 100% ehrlich war -, dann erklärt sie wirklich sehr viel über die amerikanische Politik und die Präsidenten in den letzten 70 Jahren.

Das bedeutet, dass die Präsidenten seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs die Innenpolitik beeinflussen dürfen, aber nicht für unsere Außenpolitik zuständig sind. Möglicherweise ist dies der Grund, warum JFK ermordet wurde – ein Mann, der kurz davor stand, die CIA zu demontieren und US-Truppen aus Vietnam abzuziehen.

Vielleicht ist das der Grund, warum Dwight D. Eisenhower am Ende seiner Präsidentschaft diese außergewöhnliche Rede hielt, in der er vor den schwerwiegenden Gefahren des militärisch-industriellen Komplexes warnte.

Wenn das, was meine Quelle sagte, die Wahrheit ist, bedeutet das auch, dass Donald Trump keine Kontrolle über die amerikanische Außenpolitik hat. Und wenn das wirklich der Fall ist, bedeuten seine Worte über den Rückzug aus ausländischen Militäreinsätzen nichts.

Das bedeutet, dass wir alle von einem abtrünnigen Kontingent von Generälen im Pentagon als Geiseln gehalten werden, die heimlich den nächsten Krieg ohne Rücksicht auf demokratische Institutionen und Werte planen. Und sie wiederum kontrollieren die CIA – eine weitere Schurken-Organisation, die völlig außerhalb der Rechtsstaatlichkeit operiert.

Das ist eine erschreckende Aussicht.