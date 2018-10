Vorkriegs-Hysterie: Trump gelobt den Ausbau der Nuklearstreitkräfte, Rückzug aus dem INF-Vertrag

Die Spannungen in den diplomatischen Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten (VS) und Rußland scheinen sich auf ein Vorkriegsniveau hochzuschaukeln. Die zunehmend nachdenkliche diplomatische Rhetorik von sowohl Moskaus als auch Washingtons sowie das feindselige Verhalten der VS gegenüber Rußland und eine aktiv kriegsbejahende Propagandakampagne innerhalb des US-Militärs deuten klar darauf hin, daß sich die beteiligten Seiten möglicherweise schon bald am Rande eines offenen regionalen Krieges befinden könnten.

Am 20. Oktober hat der VS-Präsident, Donald Trump, eine Kündigung des INF-Vertrags angekündigt und behauptet, daß diese Entscheidung eine Antwort auf zahlreiche Verletzung……