Syrischer UN-Botschafter Jaafari stellt den saudischen UN-Botschafter bloß

Der syrische UN-Botschafter Bashar Al-Jaafari hat dem saudischen UN-Botschafter am Wochenende mal so richtig seine Meinung gegeigt.

Dieser hatte nämlich eine neue Verfassung von Syrien gefordert.

In seiner Antwort sagte der syrische UN-Botschafter Bashar al-Jaafari: “Erstens: Saudi-Arabien hat nicht mal eine Verfassung oder ein Parlament. Es hat nicht mal einen richtigen Namen. Der Name des Landes ist ein Name der herrschenden Familie (Saud-Familie – Saudi-Arabien). Das ist wie, wenn man sagen würde: Das macronische Königreich von Frankreich, das Theresa May-Königreich von Großbritannien oder die Vereinigten Staaten von Trump. So ungefähr wäre das. Zweitens: Ein Regime, dass den Ministerpräsidenten eines anderen Landes kidnappt, eigene Prinzen and Businessmänner festnimmt, bis sie sich wieder freikaufen, ist ein Regime, dass keinen Repekt kennt. Ein Regime, dass einen Oppositionellen des Regimes versteckt, der dem eigenen Geheimdienst angehörte (der getötete Khasoggi) und jahrelang in Washington gearbeitet hat sowie die rechte Hand des saudischen Außenministers war, ich weiß nicht, ob sie von ihm gehört haben (Sarkasmus) – in der saudischen Botschaft in Istanbul verschwunden und bis heute unklar, was wirklich geschehen ist – so ein Regime darf nicht über das Recht und über Gefühle Anderer reden. Der Gestank dieser Taten umzingelt dieses Regime. Drittens: Der saudische UN-Botschafter sprach über den Willen, dem syrischen Volke zur Hilfe zu eilen. Er ignoriert einfach den Fakt, dass das saudische Regime hauptsächlich für die Ausbreitung und Vermehrung salafistischer Terroristen in Syrien, dem Irak, Afghanistan, dem Libanon, Jordanien und Ägypten sowie Libyen und Nigeria und Südost-Asien verantwortlich ist.”

Und es geht noch ein bisschen weiter. Wer die ganze Rede hören will, kann sie sich das Video anschauen (englischer Untertitel).

Nur so viel: Er trifft den Nagel auf den Kopf.

Via Manaf Hassan