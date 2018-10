Saudisches Königshaus erwägt Ablösung von Mohammed bin Salman

Die große französische Tageszeitung Le Figaro veröffentlichte am Donnerstag eine Bombengeschichte, die berichtet, dass die saudische Königsfamilie aktiv über die Ablösung von Kronprinz Mohammed bin Salman (MbS) als Kronprinz nachdenkt, da das Königreich unter dem größten internationalen Druck und der größten Prüfung steht, mit der es in seiner modernen Geschichte wegen des Mordes an dem Journalisten Jamal Khashoggi konfrontiert ist; allgemein wird angenommen, dass er auf Befehl von MbS selbst getötet wurde.

Die ungenannte diplomatische Quelle des Li Figaro-Berichts besagt, dass der Kronrat, der historisch gesehen das für die Genehmigung der Thronfolgeordnung zuständige Gremium ist, derzeit heimlich tagt (Übersetzung aus dem Französischen):

Seit mehreren Tagen tagt der Kronrat der regierenden saudischen Familie in äußerster Diskretion, sagt eine diplomatische Quelle dem Le Figaro in Paris. Die Informationen wurden von einem saudischen Araber bestätigt, der in Riad kontaktiert wurde. Dieses Gremium, das aus je einem Delegierten aus den Clans….