Nach der erheblichen Ausweitung der Streitkräfte des United States Africa Command (AFRICOM) auf dem gesamten afrikanischen Kontinent in den letzten sechs Jahrzehnten spielt Russland seine eigenes Spiel bei der Beratung indigener Streitkräfte und erhöht gleichzeitig seinen militärischen Fußabdruck in Zentralafrika.

Ende letzter Woche kündigte Russland an, seine militärische beratende Rolle in der Zentralafrikanischen Republik (CAR) erheblich auszuweiten, nachdem es Anfang des Jahres 175 Trainer für die CAR-Truppen stellte und Hunderte von Waffen gespendet hatte, nachdem das Waffenembargo der Vereinten Nationen aufgehoben wurde, das es externen Kräften ermöglichen würde, den Kampf der CAR-Regierung gegen Milizen zu unterstützen, die einen Aufstand führen.

Am vergangenen Freitag sagte Russland, dass es 60 weitere Instruktoren einsetzt, was internationale Berichte als “seinen bedeutendsten militärischen Ausflug in Afrika seit Jahrzehnten” beschrieben haben. Und am Montag hat ein hoher russischer Beamter, der Präsident Putin persönlich in der Region vertritt, ein offenes Bekenntnis zu dem Konflikt bekundet, das die Entsendung weiterer Truppen beinhalten könnte.

Der Sonderbeauftragte des russischen Präsidenten für den Nahen Osten und Afrika, Außenminister Michail Bogdanow zum Umfang und des Zeitplans der Operationen: “Es hängt alles vom Willen der Regierung des Landes, seiner legitimen Behörden ab”, sagte erin der TASS. “Wenn wir die Möglichkeit haben, reagieren wir immer auf Anfragen. Ich spreche von der Zusammenarbeit im Bereich der Sicherheit.”

“Also schließe ich es nicht aus [die Entsendung zusätzlicher Militärlehrer in die Zentralafrikanische Republik]. Wenn es einen Bedarf gibt”, sagte Bogdanov.

Russland hatte auf Ersuchen des Präsidenten der CAR im vergangenen März zunächst Militärberater und technische Hilfe in das Land geschickt. Das Land befindet sich seit 2013 in einer Krise, als die islamistische Seleka-Koalition aus dem Norden des Landes Bangui – die Hauptstadt und größte Stadt des Landes – übernahm und den damaligen Präsidenten Francois Bozize stürzte. Das Chaos breitete sich weiter aus, als Gegenmilizen nach den Massakern an Christen und Anhängern traditioneller afrikanischer Religionen hinter Muslimen her waren. Die UNO meldete, dass während des ersten Teils der Krise über 6.000 Menschen getötet wurden.