Kampfgebiete Syrien: Stand Oktober 2018

Der Syrische Krieg geht nun ins siebte Jahr, und während der größte Teil des Landes wieder unter der Kontrolle der Regierung steht, stehen noch immer mehrere Gebiete unter der Autorität der Oppositions-, Kurden- und Islamischen Staatstruppen (ISIS/ISIL/IS/Daesh).

In den letzten zwei Monaten ist die Bodensituation in Syrien relativ gleich geblieben, mit nur wenigen kleinen Veränderungen des islamischen Staates in den Provinzen Al-Sweida und Deir Ezzor.

Der Mangel an Bodenbewegungen in Syrien ist zu einem großen Teil auf das Sotschi-Abkommen zwischen der russischen und der türkischen Regierung vom 17. September zurückzuführen.

Dieses Abkommen hat letztendlich die Frontlinien zwischen der syrisch-arabischen Armee (SAA) und den Oppositionskräften in den Gouvernements Aleppo, Hama, Idlib und Latakei eingefroren.

Darüber hinaus hat die Rückeroberung der Al-Quneitra-, Dara’a-, Qalamoun- und Ost-Ghouta-Regionen durch die Regierung im vergangenen Sommer mehrere Schlachten beendet und den Frieden zum ersten Mal seit der Entstehung dieses Konflikts über diese Gebiete herrschen lassen.

Diese Pax Syriana dürfte jedoch nicht mehr lange halten, da die Situation innerhalb der ausgewiesenen Pufferzone zusammenbricht, weil sich die jihadistischen Gruppen weigern, dieses Gebiet zu verlassen.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat wiederholt vor einer bevorstehenden Invasion seiner Streitkräfte in Nordsyrien gewarnt.

Es wird erwartet, dass die türkische Armee und ihre Verbündeten Rebellen in den kommenden Monaten eine neue Operation gegen die kurdisch geführten Volksschutzeinheiten (YPG) starten werden, da Ankara die syrische Grenze mit ihnen verbundenen Gruppen besiegeln will.

Klick Bild für grösser