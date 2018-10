Der Quincy-Pakt schützt nur den saudischen König, nicht seinen Erben von Thierry Meyssan

Als er den Saudi-Kronprinzen „MBS“ empfing, hatte Präsident Trump die von Riyad an sein Land gerichteten kostspieligen Aufträge kurz zusammengefasst und mit einem Lächeln geschlossen: „Sie können das bezahlen, nicht wahr?“

Die Khashoggi Affäre ist eines von vielen Beispielen einer den jeweiligen Umständen angepassten Ethik des Westens.

Das Arabien der Saud

Es ist schon 70 Jahre her, dass man eine eklatante Tatsache ignoriert hat: Saudi Arabien ist kein Staat wie jeder andere. Es ist der Privatbesitz seines Königs und alle diejenigen, die dort wohnen sind nur seine Leibeigenen. Das ist der Grund, warum es wie die Eigentümer, die Saud, heißt, d. h. das Arabien der „Saud”.

Im 18. Jahrhundert verbündete sich ein Beduinenstamm, die Saud, mit der Sekte der Wahhabiten und erhob sich gegen das Osmanische Reich. Es gelang ihnen im Hedschas, in der Region der arabischen Halbinsel, wo die heiligen Städte des Islams, Mekka und Medina liegen, ein Königreich zu errichten. Sie wurden jedoch bald von den Osmanen niedergeschlagen. Im frühen 19. Jahrhundert organisierte ein Überlebender des Stammes Saud einen neuen Aufstand. Aber seine Familie zerfleischte sich und wurde wieder besiegt.

Im zwanzigsten Jahrhundert setzen die Briten schließlich auf die Saud, um das Osmanische Reich zu stürzen und die Öl- und Gasreserven der arabischen Halbinsel auszubeuten. Mit Hilfe von Lawrence von Arabien gründen sie das aktuelle Königreich, das dritte des Stammes.

Die Idee des Foreign Office [Auswärtigen Amtes] war, dass die Saud und die Wahhabiten ihren Leibeigenen verhasst und nicht in der Lage seien, mit ihren Nachbarn auszukommen. In Anbetracht des Missverhältnisses der militärischen Kräfte zwischen den Schwertern der Saud und den modernen Waffen der Briten, war diese Familie nie in der Lage, sich gegen ihre westlichen Herren aufzulehnen. Am Ende des zweiten Weltkrieges aber nutzten die Vereinigten Staaten die Schwäche der Briten, um sich an ihre Stelle zu setzen. Präsident Franklin D. Roosevelt schloss mit dem Gründer des Königreichs auf der USS Quincy den nach dem Unterzeichnungsort benannten Pakt. Die Vereinigten Staaten verpflichteten sich, im Austausch für ihr Öl, die Familie Saud zu beschützen. Darüber hinaus…….