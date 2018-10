Alzheimer- und Demenz-Patienten: Fast sofortige Gehirnverbesserungen nach dem Essen von 4 Esslöffel Kokosöl

Es wurde festgestellt, dass in Ländern, in denen die Kokosnuss bzw. Kokosöl in größeren Mengen konsumiert wird die Menschen viel seltener an Alzheimer erkranken als es in unseren Breitengraden der Fall ist.

Wenn die meisten Menschen ‘Demenz’ hören, denken sie an ‘Gedächtnisverlust’. Natürlich ist der Gedächtnisverlust ein wichtiges und verheerendes Element, das dazu gehört, wenn man eine Art von Demenz hat.

Aber Menschen mit Demenz oder Alzheimer-Krankheit, leiden auch unter einer Vielzahl von kognitiven Beeinträchtigungen bei Konversationen, bei Problemlösungen und bei alltäglichen Aufgaben, welche es sehr schwierig machen für sie selbst und ihre Lieben.

Leider ist die Realität, dass viele Formen der Demenz noch nicht behandelbar …..