Wird nun US-Präsident Donald Trump zum Schlächter im weißen Haus?

Kurz vor den wichtigen Kongresswahlen im November – bewegen sich mehrere Tausend Flüchtlinge aus Honduras über Mexiko zur US-Grenze, wo US-Präsident Donald Trump im Laufe der Präsidentschaftswahlen und seines Amtsantritts eine “Mauer” und Sicherung der Grenzen sehr aktiv beworben hatte. Nun werden diese mehrere Tausend auf die US-Grenze zulaufenden Flüchtlinge oder “Flüchtlinge” passend zur Kongresswahlen in den USA massive Medien-Bilder “für” oder “gegen” den US-Präsidenten Trump liefern.

Die Frage bleibt, ob diese Menschen Flüchtlinge oder “Flüchtlinge” sind – und ob sie von den zu Trump sehr feindschaftlich eingestellten “Demokraten” oder vermeintlich “seinen” Republikanern aktiviert und in Gang gesetzt wurden. Zum einen kann es dazu kommen, dass die Flüchtlinge die US-Grenze nicht nur belagern werden sondern auch aktiv durchzubrechen versuchen könnten. Auf der einen Seite – werden die Medien alles medial gegen Trump rein werfen, sollte es zu Waffeneinsatz oder gar Erschießungen an der US-Grenze geben. Nicht auszuschließen sind künftige Begriffe wie “Der Schlächter im Weißen Haus” oder ähnlich. Ziel könnte es werden – den US-Präsidenten und vor allem die Partei der “Republikaner” quasi in Zugzwang und danach sogar Schach-Matt zu setzen. Denn lässt Trump das US-Militär und den Grenzschutz verfassungsmäßig mit Waffeneinsatz eingreifen, so wird er zum “Schlächter im Weißen Haus” und seine Partei massiv unter Druck geraten kurz vor den Kongresswahlen oder gar während dieser. Wird US-Präsident Trump die Menschenmenge durch spazieren lassen, so wird er massiv an Wählergunst unter seinen Anhängern und Wählern verlieren, und zwar sehr massiv. Etwas was ja die “Demokraten” sicher wollen würden. Somit ist unklar was dort als nächstes passieren wird und wie US-Präsident Trump damit kurz vor den Kongresswahlen umgehen wird. Es kann nämlich auch sein, dass Trump die auf die US-Grenze marschierende Menschenmenge als Gefahr für die USA und ihre Verfassung nutzen kann, um seinen Wählern zu verdeutlichen – “Seht was dort passiert. Ich hatte es euch gesagt. Ich schütze die US-Verfassung, die Grenze und euch – und lasse sie nicht durch” usw., im Sinne von “wählt mich – oder die USA werden in Chaos untergehen”. Was ihm wiederum vorallem bei seiner Wählerschaft massive Stimmengewinne bringen könnte, da er “standhaft” sei.

Fakt ist – es wird eine sehr “heißer” November 2018 werden. Für alle.

Klick Bild für Video

Via Bürgerinitiative für Frieden in der Ukraine