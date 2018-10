wir sind sehr besorgt über den heraufziehenden Krieg, der unsere Welt bedroht

Bravo! NO-US-NATO-BASES! Endlich tut sich international was in Sachen “Stopp den US- und NATO Basen” rund um den Globus. Wir veröffentlichen eine Übersetzung der Einladung zur Ersten Internationalen Konferenz gegen US- und NATO-Militärbasen, die vom 16. bis 18. November 2018 in Dublin, Irland, stattfindet. Bitte in Friedensgruppen teilen.

Die Liste der internationalen Einlader ist beeindruckend….. und aus Deutschland ruft (bis jetzt) nur der Deutsche Friedensrat dazu auf.

“SCHLIEßEN SIE SICH DER GLOBALEN KAMPAGNE GEGEN US- UND NATO-MILITÄRBASEN AN! —

INTERNATIONALE EINLADUNG”

zur 1. Internationalen Konferenz gegen US- und NATO-Militärbasen

vom 16.-18. November 2018 in Dublin, Irland…hier mehr…….



