US-Koalition zerstört Moschee, die von Daesh als Kommandozentrale in Syrien genutzt wird

Die US-Koalition zerstörte eine Moschee, die von der terroristischen Organisation des Islamischen Staates (ISIS) als Kommandozentrale in Ostsyrien genutzt wurde, erklärte die Joint Task Force der Operation Inherent Resolve.

“Am 22. Oktober zerstörte ein Koalitionsschlag mehrere Gebäude, die von Daesh benutzt wurden, um Angriffe auf Partner der syrischen demokratischen Kräfte in As Susah, Syrien, zu starten”, heißt es in der Pressemitteilung.

“Eine dieser Einrichtungen, die Daesh benutzte, war eine Moschee, die als defensive Kampfposition und Kommandozentrale genutzt wurde”, fügten sie hinzu.

Dieser Angriff der US-Koalition kam nur wenige Stunden nachdem es den syrischen demokratischen Kräften (SDF) gelungen war, nördlich von Baghouz Al-Fouqani in der südöstlichen Landschaft von Deir Ezzor einen großen Fortschritt zu erzielen.

Die syrischen demokratischen Kräfte arbeiten nun daran, die verbleibenden Städte südlich der islamischen Staatsfestung Hajin zu räumen.

…..und dann das noch…..

US-geführte Koalition tötet 41 Zivilisten in Syrien bei der Bombardierung von Moscheen.

Mindestens 41 Zivilisten, darunter etwa zehn Kinder, wurden als Folge der von den USA geführten Koalition vom vergangenen Donnerstag und Freitag getötet, die eine Moschee in der Stadt Al-Susah in Ostsyrien ins Visier nahm.

Das syrische Observatorium für Menschenrechte (SOHR) bestätigte gestern die Zahl der Todesopfer und erklärte, dass viele der Getöteten irakische Verwandte von Daesh-Kämpfern seien, obwohl einige Berichte die Zahl 70 näher gebracht haben. Viele der Toten sind immer noch unter dem Schutt von Masjid Al-Uthman gefangen, der während der Freitagsgebete der Gemeinde und der Nachbarhäuser beschossen wurde.

Etwa 22 Militante wurden ebenfalls bei der Explosion getötet; die USA behaupten, dass die Moschee von Daesh-Agenten als Basis benutzt wurde, da sie sich weiterhin dem gemeinsamen Angriff der Koalition und der von den USA unterstützten syrischen demokratischen Kräfte (SDF) in der Provinz Deir Ez-Zor widersetzen.