Salmans Webseite “Davos der Wüste” verschwunden

Wenn man auf die Webseite der “Future Investment Initiative” (FII) geht (http://futureinvestmentinitiative.com/), die Grossveranstaltung von Prinz Salman, die auch “Davos der Wüste” genannt wird, dann erscheint die Meldung: “404 Not Found – The requested document was not found on this server.”

Sie ist somit verschwunden. Ich wollte nämlich prüfen, wer überhaupt noch alles aus Wirtschaft, Politik und Medien teilnimmt, da es wegen der Ermordung von Jamal Khashoggi viele Absagen gegeben hat. FII ist nämlich das “Lieblingsprojekt” des Killer-Prinzen und soll ab morgen den 23. bis 25. Oktober in Riad stattfinden. Die dreitägige Konferenz, sollte den ehrgeizigen Plan Vision 2030 von Mohammed bin Salman (MbS) präsentieren, das Königreich vom Öl…..