Ron Paul: Die Saudis ändern ihre Geschichte über Khashoggi täglich, was sollen wir nun machen?

Die saudische Version des Verschwindens und der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi scheint sich jeden Tag zu ändern. Spätestens jetzt behauptet die saudische Regierung, dass der oppositionelle Journalist bei einem “verpfuschten Verhör” im saudischen Konsulat in Istanbul getötet wurde. Oder war es ein Faustkampf? Lächerlich ist, dass der saudische König Kronprinz Mohammad bin Salman, einen Hauptverdächtigen, für die Untersuchung von Chashoggis Mord verantwortlich gemacht hat!

Obwohl sich die offizielle Geschichte ständig ändert, ist es unwahrscheinlich, dass sich die anhaltenden Beziehungen Washingtons zu Saudi-Arabien ändern werden.

Präsident Trump hat “schwere Strafe” versprochen, wenn festgestellt wird, dass die saudische Regierung in den Mord an Khashoggi verwickelt war, aber er hat auch jede Reduzierung der Waffenverkäufe vom Tisch genommen, um den mörderischen saudischen Krieg gegen den Jemen zu unterstützen. Es geht um Jobs, sagte Präsident Trump. So kann die saudische Tötung von Tausenden im Jemen weitergehen. Einige Morde sind wichtiger als andere, offensichtlich.

Die Ermordung von Khashoggi bringt die Trump Administration in eine schwierige Situation. Präsident Trump betrachtet den Iran als den designierten Feind Nummer eins. Nächsten Monat will die US-Regierung eine neue Sanktionsrunde verhängen, die es dem Iran unmöglich machen soll, sein Öl auf dem internationalen Markt zu verkaufen. Um zu verhindern, dass die US-Kraftstoffpreise über diesen Zug hinaus steigen, verlässt sich Trump auf andere Länder, insbesondere Saudi-Arabien, um mehr zu pumpen und den Unterschied auszugleichen. Aber die Saudis haben mit 400 Dollar pro Barrel Öl gedroht, wenn Präsident Trump sein Versprechen einer “schweren Bestrafung” über die Ermordung von Khashoggi einlöst.

Die Saudis haben auch gedroht, in Moskau oder gar Teheran nach neuen Freundschaften zu suchen, wenn Washington auf einer “Bestrafung” des Regimes in Riad besteht. Für eine Supermacht scheinen die USA nicht viele Möglichkeiten zu haben.

Was dieses ganze Chaos offenbart, ist, wie weise unsere Gründerväter waren, uns vor verwickelten Allianzen zu warnen. Zu viele Jahrzehnte lang standen die USA in einer ungesunden Beziehung zum saudischen Königreich, indem sie den Saudis eine US-Sicherheitsgarantie im Austausch für “billiges” Öl und das bedienen den militärisch-industriellen Komplex der USA durch den Kauf von Milliarden von Dollar an Waffen von den Saudis.

Diese verwickelten Beziehungen zu Saudi-Arabien sollten beendet werden. Es ist bedauerlich, dass die Zehntausende von Zivilisten, die durch die saudische Aggression vom Jemen bis nach Syrien gestorben sind, nicht so wichtig sind wie der Mord an einem Gründungsjournalisten wie Khashoggi, aber wie ein Clinton einmal sagte, sollten wir diese aktuelle Krise nicht vergeuden lassen.

Es geht nicht darum, zu fordern, dass die Saudis ihre Lebensweise ändern, ihre Gesellschaft nach dem Vorbild einer liberalen Demokratie reformieren oder mehr Frauen fahren lassen. Das Problem unserer Beziehungen zu Saudi-Arabien betrifft nicht Saudi-Arabien. Es geht um uns. Die Vereinigten Staaten sollten nicht in der Lage sein, Sicherheitsgarantien im Ausland an den Meistbietenden zu verkaufen. Uns wird ständig gesagt, dass das US-Militär unsere eigene Sicherheit garantiert, und das sollte auch so sein.

Nein, es geht um die Rückkehr zu einer Außenpolitik, die Freundschaft und Handel mit allen Nationen sucht, die dasselbe wollen, aber die die Warnung von George Washington in seiner Abschiedsrede beachtet, dass “eine leidenschaftliche Bindung einer Nation an eine andere eine Vielzahl von Übeln hervorbringt”. Wenn wir uns um die Vereinigten Staaten kümmern, müssen wir diese Warnung beachten. Keine leidenschaftlichen Verbindungen mehr nach Übersee. Freundschaft und Handel über alles.