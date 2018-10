GiB-Infobrief: Direkte Demokratie hilft gegen Privatisierungen

Liebe Freundinnen und Freunde der öffentlichen Daseinsvorsorge,

am 7. November bekommt die von uns initiierte Volksinitiative „Unsere Schulen“ Rederecht im Berliner Abgeordnetenhaus: In einer öffentlichen Anhörung müssen sich die Abgeordneten im Haupt- und Bildungsausschuss unserer Kritik stellen. Natürlich können die Parlamentarier alles an sich abperlen lassen und den Senat weiter gewähren lassen. Aber eine gewisse Nervosität ist bei den Regierungsparteien in Berlin doch zu spüren: So haben sie vor zwei Wochen die Behandlung von Fragen zur Schulprivatisierung auf Termine nach der Anhörung verschoben.

Wie ernst unsere Argumente genommen werden, hängt maßgeblich davon ab, wie viele Menschen zu der Anhörung kommen. Sitzen nur fünfzehn Leute im Zuschauerraum, kann schnell zur Tagesordnung zurückgekehrt werden. Kommen aber hundertfünfzig oder zweihundert – an einem Mittwoch, tagsüber! –, dann wird ein „Weiter-So“ deutlich schwerer fallen. Seien Sie dabei, kommen Sie zur Anhörung am 7. November um 12:00 Uhr ins Berliner Abgeordnetenhaus! Dieser Nachmittag wird einer der wichtigsten Termine…..