FPÖ: Es geht nicht um Datenschutz – Türschilder sollen Ausländernamen „vertuschen“

In Österreich, wie auch in Deutschland, greift der Wahnsinn in Gestalt der Datenschutzverordung (DSGVO) um sich. Weil sich in Österreich ein Mieter beschwerte, müssen an den Klingelschildern aller städtischen Wohnungen in Wien die Namensschilder entfernt werden. Es gehe jedoch nicht um den Datenschutz, sondern darum, ausländisch klingende Namen zu verbergen, so ein FPÖ-Mann.

Anfänglich als „Fake-Nachricht“ gehandelt, bestätigte es sich jedoch, dass es die österreichischen Datenschützern ernst meinen: In Wien war die Debatte durch die Beschwerde Mieters über seinen Namen an der Gegensprechanlage…..