Wess Mitchell, stellvertretender Außenminister für europäische und eurasische Angelegenheiten (Anm.d.Ü.: und damit Nachfolger von Victoria „Fuck the EU“ Nuland), der führende Diplomat der Regierung, der sich auf Europa und Eurasien konzentriert, hat gewarnt, dass die Energieabhängigkeit Europas von Russland für die Vereinigten Staaten inakzeptabel ist. Dieser Beamte sprach am 18. Oktober auf der Veranstaltung “Championing the Frontlines of Freedom, Erasing the Grey Zone” des Atlantic Council. Ihm zufolge ist der Wettbewerb zwischen den Großmächten wieder zum “entscheidenden geopolitischen Fakt unserer Zeit” geworden. Durch ihre mangelnde Wachsamkeit haben europäische und amerikanische Beamte dem wachsenden russischen und chinesischen Einfluss in dieser Region erlaubt, sich…..

Ähnliche Beiträge