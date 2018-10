Eine liberale, offene Gesellschaft gibt es nur mit Zäunen, nicht ohne!

Foto: dts nachrichtenagentur

Das Grundproblem unserer Gesellschaft dürfte darin bestehen, dass sie einerseits eine einmalige Höhe erreicht hat – daher wollen ja hunderte Millionen aus der halben Welt ausgerechnet zu uns kommen und nicht nach Saudi Arabien oder Tunesien -, zugleich aber die Mehrheit die eigenen Grundlagen, die diese einmalige Höhe überhaupt erst entstehen ließen, gar nicht mehr kennen und verstehen, sowohl in historischer, als auch ökonomischer und philosophisch-ideengeschichtlicher Hinsicht. Dies gilt insbesondere für die Begriffe Liberalismus und offene Gesellschaft. Offene Gesellschaft, so meint der Ungebildete, der Barbar (Stammler), bedeute offene Grenzen. In Wahrheit kommt dieser Terminus von dem Philosophen Karl Popper und bezeichnet natürlich eine geistig offene Gesellschaft, die sich nach außen gegen ihre Feinde schützen muss. Ähnlich verhält es sich auch in ökonomischer Hinsicht, wie Prof. Sinn eindrucksvoll darlegt.

Klubgüter und kollektives Eigentum

Der Staat, so macht Prof. Sinn zunächst klar, ist Sachwalter des gemeinschaftlichen Eigentums. Klubgüter aber seien dadurch definiert, dass sie gemeinsam genutzt werden, die Nutzungsqualität jedoch falle, wenn mehr Nutzer da seien. Es gebe also eine Nutzungsrivalität.

Denken Sie einfach, Sie haben sich ein Haus gebaut oder eine Wohnung gekauft oder gemietet, dann haben Sie Anspruch darauf zu bestimmen, wer Ihr Haus, Ihre Wohnung, Ihren Garten nutzen darf. Wenn jeder einfach reinkommen kann……