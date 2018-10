Dr. Krall: Schwarze Schwäne – der Vortrag

Wenn die USA Sanktionen gegen Saudi-Arabien verhängen, werden wir vor einer wirtschaftlichen Katastrophe stehen, die die ganze Welt erschüttern würde.

Riad ist die Hauptstadt des Öls, und das antasten dessen würde die Ölproduktion und jede anderen lebenswichtigen Ware beeinträchtigen. Dies würde dazu führen, dass Saudi-Arabien sich nicht wie verpflichtet, 7,5 Millionen Barrel zu produzieren. Als der Ölpreis 80 Dollar erreichte war Präsident Trump erzürnt, also sollte niemand den Preis ausschließen, der auf 100 Dollar oder 200 Dollar springt oder sogar diese Zahl verdoppelt.

Ein Ölfass kann in einer anderen Währung gehandelt werden, vielleicht in chinesischem Yuan statt in Dollar. Und Öl ist der wichtigste Rohstoff, der heute vom Dollar gehandelt wird. Mehr……..