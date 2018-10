Chinas Goldreserven: Was verbirgt sich hinter den offiziellen Zahlen?

Eine der mysteriösesten und ungeklärtesten Fragen der Goldbranche dreht sich darum, wie viele Goldreserven der chinesische Staat – über die chinesische Zentralbank – tatsächlich besitzt. Seit Oktober 2016 hat die People’s Bank of China (PBoC), die chinesische Zentralbank, jeden Monat unveränderte Goldbestände gemeldet und behauptet konsequent, dass sich ihre offiziellen Goldreserven weiterhin auf 1.842 Tonnen belaufen.

Diese Berichterstattung findet über Chinas State Administration of Foreign Exchange (SAFE) statt und wird als Teil des IWF-Projekts International Reserves and Foreign Currency Liquidity (IRFCL) von China auch an den Internationalen Währungsfonds (IWF) weitergegeben. Im Rahmen dieses Projekts werden Daten zu den offiziellen Reserven der weltweiten Zentralbanken gesammelt und ……