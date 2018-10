Die US-Investmentbank erwartet ein größeres Interesse an Gold zur Portfolioabsicherung und einen weiter steigenden Goldpreis, sollte die Fed ihre geldpolitischen Zügel etwas lockerer lassen.

Am heutigen Dienstagvormittag kostete die Feinunze Gold am Spotmarkt 1.230 US-Dollar. Das entsprach 1.072 Euro. Seit Anfang Oktober hat der Goldkurs immerhin 3 Prozent zugelegt. In Euro gerechnet kletterte Gold sogar um 4 Prozent.

Eine Eindeckungswelle am US-……