Antikriegsbewegung breitet sich unter den Technikern aus

Ingenieurstudenten protestieren gemeinsam mit Google- und Microsoft-Mitarbeitern gegen die Ermöglichung des US-Militarismus durch die Technologieindustrie.

Der Widerstand gegen den US-Militarismus wächst an einem unwahrscheinlichen Ort, der Technologieindustrie. Die New York Times berichtete letzte Woche, dass bei “Google, Amazon, Microsoft und Salesforce sowie bei Technologie-Start-ups zunehmend Ingenieure und Technologen fragen, ob die Produkte, an denen sie arbeiten, zur Überwachung an Orten wie China oder für militärische Projekte in den USA oder anderswo eingesetzt werden”.

Dieser Trend machte im vergangenen Frühjahr Schlagzeilen, als Google-Mitarbeiter gegen die Beteiligung an einem Militärprogramm namens Maven protestierten, das künstliche Intelligenz zur Identifizierung von Zielen nutzt. Die Mitarbeiter gaben eine Petition heraus, in der es hieß: “Wir glauben, dass Google nicht im Kriegsgeschäft tätig sein sollte. Deshalb bitten wir darum, dass Project Maven abgesagt wird und…..