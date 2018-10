5G: US-Versicherer wollen Telekommunikationsunternehmen nicht versichern

(Quelle: shutterstock.com/jamesteohart)

5G. Alles und jeder im schnellen Internet. Komplette Vernetzung von “Mensch und Maschine”. Die Kaffeemaschine mit der eigenen IPv6-Adresse, die per Handy frisch aufbrüht. Das Auto, das selbstfahrend seine Insassen von A nach B chauffiert. Alles toll. Alles super. Dank 5G.

So in etwa nimmt man das Thema 5G wahr, wenn man nicht über den Tellerrand hinaussehen will.

Niemand in unserer Hochleistungspresse adressiert die gesundheitlichen Gefahren der neuen Technologie. Und niemand in der Hochleistungspresse will anscheinend verstehen, dass damit das perfekte Kontroll- und Überwachungsnetz gebaut werden kann.

Dass gerade ersteres – auch wenn es von vielen als unbewiesen abgetan wird und jeder, der sich…..