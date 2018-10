Wer verteilt da Geldscheine?! Tausende Migranten aus Mittelamerika auf dem Weg in die USA

Eine mittelamerikanische Karawane bestehend aus tausenden von Migranten, die von der mexikanischen Regierung vorübergehend aufgehalten wurde, hat sich neu gruppiert und ihren Vormarsch zur US-Grenze am Sonntag wieder aufgenommen, so AP.

Die Zahl der Migranten stieg über Nacht auf rund 5.000, als die kilometerlange Karawane in Richtung der mexikanischen Stadt Tapachula aufbrach. Mehrere hundert Asylbewerber haben Berichten zufolge den Flüchtlingsstatus in Mexiko beantragt, während schätzungsweise 1.500 auf der guatemaltekischen Seite des Suchiate Rivers verbleiben, in der Hoffnung, legal nach Mexiko ein zu reisen.

Es war nicht sofort klar, woher die zusätzlichen Reisenden gekommen waren, da am Samstagabend etwa 2.000 auf der mexikanischen Seite versammelt waren. Es schienen wahrscheinlich Menschen zu sein, die in der guatemaltekischen Stadt Tecun Uman gewartet hatten.

Die Armee der Armen marschierten weiter durch Mexiko und schrien triumphierend die Slogans wie “Si se pudo” oder “Yes, we could!”.

Auf ihrem Weg durch mexikanische Dörfer am Rande von Ciudad Hidalgo bekamen sie Applaus, Jubel und Spenden von Lebensmitteln und Kleidung von Mexikanern.

Maria Teresa Orellana, eine Bewohnerin des Stadtteils Lorenzo, überreichte den Migranten beim Passieren kostenlose Sandalen. “Es ist Solidarität”, sagte sie. “Sie sind unsere Brüder.” -AP

Interessant ist wer finanziert das ganze? In der Zwischenzeit wurden Männer gefilmt die Geld an die Flüchtenden verteilt.

