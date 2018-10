„Verrotte in der Hölle!“: Zornige Studenten stören Kissinger-Veranstaltung

Bereits während einer früheren Veranstaltung in Washington DC waren einige Menschen nicht von Kissingers diplomatischer Reputation überzeugt.

Während einer Veranstaltung an der New York University (NYU) ergoss sich der Zorn von Studenten über den altgedienten US-Diplomaten und Geostrategen. Was ihm an den Kopf geworfen wurde, entspricht dabei nicht seinem Image als Leuchturm der Weltpolitik.

Überall wo er in der westlichen Hemisphäre das diplomatische Parkett betritt, wird er als großer Denker der internationalen Beziehungen, versierter Diplomat und Urgestein der transatlantischen Beziehungen hofiert: Henry Kissinger, der Friedensnobelpreisträger von 1973 und ehemaliger US-Außenminister.

Der CDU-Politiker Thomas de Maizière bezeichnete ihn als einen „der großartigsten Staatsmänner des 20. Jahrhunderts“ und einen „brillanten Wissenschaftler“. Selbstverständlich trifft das Wirken des „Patriarchen“ der US-Diplomatie auch in Übersee auf höchste Anerkennung. Hillary Clinton bezeichnete ihn als „Freund“, Donald Trump vertraut auf die Eingebungen und Ratschläge des Deutsch-Amerikaners.

Die außenpolitische Vita Kissingers ist jedoch alles andere als unbefleckt……