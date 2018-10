Prof. Schellnhuber & Prof. Rahmstorf: Wenn „Klimaexperten“ von Atmosphärenphysik keine Ahnung haben …

… dann wird es in aller Regel peinlich. Um das ein wenig zu ändern gebe ich einen kleinen Exkurs zur Physik der Atmosphäre.

Gerade erst hat Stefan Rahmstorf in der KlimaLounge einen Beitrag unter dem Titel „Wie erkennt man echte Klimaexperten?“ veröffentlicht. Als echte „Klimaexperten“ nennt er dort seinen Ex-Chef Prof. Schellnhuber an 1. Stelle gefolgt von sich auf den 3. Platz. Hier die Platzierung:

Als echte „Klimaexperten“ sollten Herr Schellnhuber und Herr Rahmstorf folglich auch Ahnung von der Physik der Atmosphäre haben. Zumal der Treibhauseffekt sich gerade durch diese erklärt. Ich stelle das hiermit einmal…..

Schwerer Verdacht: Schanzen sich Klimaaktivisten gegenseitig Wissenschaftspreise zu?

Oft wird zur Rechtfertigung vn Klimaalarm darauf hingewiesen, dass tausende von Klimawissenschaftlern nicht irren können. Schaut man jedoch etwas näher hin, so wird schnell klar, dass die öffentliche Klimadarstellung von einigen wenigen Akteuren dominiert wird. Es vergeht kein Tag, an dem nicht Mojib Latif, Stefan Rahmstorf und Hans-Joachim-Schnellnhuber rgendwo in den Medien auftauchen. Sie sind die Erste Liga in den Adressbüchern der Journalisten. Die Öffentlichkeit kennt sie, also müssen die Journalisten immer dieselben VIPs liefern. Das ist so ähnlich wie bei den Prominenten aus dem Showbusiness. Auch hier will die……